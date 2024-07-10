Balıkesir\'de Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına aldılar.

Dursunbey'e bağlı kırsal Beyce Mahallesi'nde arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer olmak üzere 33 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - BALIKESİR