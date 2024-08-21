Balıkesir\'de otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Olay, Balya ilçesinin Çakallar kırsal mahallesinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 10 AL 160 plakalı araç sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan karpuz tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
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