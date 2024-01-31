 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne istihbarat sağlayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne istihbarat sağlayan 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir\'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne istihbarat sağlayan 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine sözde istihbarat sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, kaçak yollarla ülkeye giren 9 Suriye uyruklu kişi de göç idaresine teslim edildi.

31.01.2024 12:52
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütlerine sözde istihbarat sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir'de, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda; Balıkesir'de bulunan güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme koordinatlarını ve fotoğraflarını Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütünün sözde istihbarat biriminde görev yapan örgüt sorumlularına gönderdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu Nuri El A., Mecit El A., Hammadi El C., Yasir Halid E.A., İbrahim El C., Eyhem El A. adlı 6 şahsı yakaladı. Polis ekipleri, şüphelilerin bulundukları kağıt fabrikasına yapılan operasyonda ayrıca ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 9 Suriye uyruklu kişiyi de il göç idaresine teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Balıkesir, PKK, Suriye, Güvenlik, Terör, Operasyon, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne istihbarat sağlayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:04:51. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne istihbarat sağlayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement