Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir\'de PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir kişi ile terör propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca, yapılan arama çalışmalarında Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

08.05.2024 17:38
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Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir kişi ile sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordine içerisinde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen bir şüpheli şahsa Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan. PKK/KCK-PYD/YPG Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya sitelerinde terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren övücü/sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan, bugün sabah 06.30 sularında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca adreslerde yapılan arama çalışmalarında Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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