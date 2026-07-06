Ayvalık Sarımsaklı plajlarında şezlong ve usulsüz yapılaşmalara ani operasyon - Son Dakika
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Ayvalık Sarımsaklı plajlarında şezlong ve usulsüz yapılaşmalara ani operasyon

Ayvalık Sarımsaklı plajlarında şezlong ve usulsüz yapılaşmalara ani operasyon
06.07.2026 13:13  Güncelleme: 13:19
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte Ayvalık Sarımsaklı başta olmak üzere sahil bölgelerinde şezlong ve şemsiye işgallerine yönelik kapsamlı denetim başlattı. 150 zabıta ve jandarma desteğiyle yapılan uygulamalarda, kamuya açık alanların eşit kullanımı hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahil bölgelerindeki denetimlerini artırdı. Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde yaklaşık 150 zabıta personelinin katılımı ve jandarma ekiplerinin güvenlik desteğiyle gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, sahillerdeki şezlong ve şemsiye işgalleri ile mevzuata aykırı yapı ve düzenlemelere yönelik uygulama yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk'un da bizzat katıldığı denetimlerde, vatandaşların sahilleri rahat ve eşit şartlarda kullanabilmesi amacıyla işletmelerin kullanım alanları tek tek kontrol edildi. Ekipler, kamuya ait kıyı alanlarının usulsüz şekilde işgal edilmesine izin vermedi.

Operasyon kapsamında şezlong ve şemsiye yerleşimleri mevzuata uygunluk açısından incelenirken, halkın denize ulaşımını engelleyebilecek ve kurallara aykırı olduğu belirlenen yapı, düzenleme ve işgaller kaldırıldı. Denetimler sırasında işletmelere gerekli uyarılar da yapıldı.

Yetkililer, kamuya açık sahillerin herkes tarafından eşit şekilde kullanılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, uygulamaların vatandaşların ortak kullanım hakkını korumaya yönelik olduğunu ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca denetimlerin yalnızca Sarımsaklı ile sınırlı kalmayacağını, Balıkesir'in diğer sahil bölgelerinde de aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, amaçlarının ceza uygulamaktan çok sahillerde düzeni sağlamak, ortak kullanım alanlarını korumak ve vatandaşların huzur ile güven içerisinde tatil yapmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık Sarımsaklı plajlarında şezlong ve usulsüz yapılaşmalara ani operasyon - Son Dakika

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