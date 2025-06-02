Balıkesir\'de Saman Yangını: 500 Balya İtfaiye ile Kurtarıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında 500 balya saman kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan saman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, mahallede bulunan bir arazide istiflenmiş saman balyalarında başladı. Alevleri fark eden vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevreye sıçramasını önleyerek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaklaşık 500 balya samanın zarar gördüğü öğrenildi. Saman yangını ile ilgili incelemenin devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR