Balıkesir\'de Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dalyan Mevkii'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının çevredeki yerleşin alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR