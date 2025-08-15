Balıkesir\'de Şiddetli Rüzgar Elektrik Tellerini Kopardı, Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Gedeve mevkiinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telleri yangına neden oldu. Alevler kısa sürede çevredeki zeytinliklere ve metruk bir binaya sıçrayarak bölgede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Balıkesir Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Erdek Belediyesi ve BASKİ'ye ait su tankerleri ile çiftçilerin traktörleriyle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle ilerlerken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, zeytin ağaçları ve metruk binada hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR