Balıkesir'de Şüpheli Ölüm: Oğul Gözaltında - Son Dakika
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Balıkesir'de Şüpheli Ölüm: Oğul Gözaltında

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, haftalardır kayıp olan yaşlı kadının evinde polis tarafından bulunan cesedi, oğlunun şüpheli bir şekilde gözaltına alınmasına yol açtı. Evin dağınık hali ve alkol şişeleri dikkat çekti.

22.04.2025 22:21
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Anne ve oğlunun yaşadığı evde şüpheli ölüm

Haftalardır haber alınamayan kadın için eve gelen polis şok yaşadı

'Annen nerede' sorusuna 'Uyuyor' diye cevap veren genç, şüpheli olarak gözaltına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'de haftalardır görülmeyen yaşlı kadın için eve giden polis ekipleri büyük şok yaşadı. Kapıyı açan oğluna 'Annen nerede' diye soran polis ekipleri, 'Uyuyor' cevabını alsa da kontrol için eve girdiklerinde yaşlı kadının öldüğünü anladı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda evin oğlu şüpheli olarak gözaltına alınırken, eve giren ekipler ikinci bir şok daha yaşadı. Elektrikleri kesik olan ve adeta bir çöplüğü andıran ev için belediyeden destek istenildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan ölüm olayı herkesi şok etti. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ayten M. (75), komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye 'Annen nerede' şeklinde soru soran polisler, 'İçeride uyuyor' cevabı aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sorulara mantıklı cevaplar veremediği iddia edilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp yada kesici alet yaralanmasına rastlamadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm verildi. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı ise dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Şüpheli Ölüm: Oğul Gözaltında - Son Dakika

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