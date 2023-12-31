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Balıkesir'de tarla sürmek için evden ayrılan genç kayboldu - Son Dakika
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Balıkesir'de tarla sürmek için evden ayrılan genç kayboldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Nail Ceylan, tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı ancak geri dönmedi. Ailesi durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ceylan'ın traktörü Simav Çayı'nın Susurluk bölümünde bulundu ancak genç henüz ulaşılamadı. Ekipler, çayda arama çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir\'de tarla sürmek için evden ayrılan genç kayboldu
31.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrılan genç kayboldu.

Susurluk'a bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı. Eve dönmeyen genci merak eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav Çayı'nın Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.

Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Kocapınar, Balıkesir, Jandarma, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de tarla sürmek için evden ayrılan genç kayboldu - Son Dakika


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