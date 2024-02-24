Balıkesir'de tefecilik ve tehdit suçundan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tefecilik ve tehdit suçundan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir\'de tefecilik ve tehdit suçundan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tefecilik ve tehdit suçlarından haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç tutuklanırken, A.D., S.T. ve H.M. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

24.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:17
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik ve tehdit suçu ile haklarında işlem başlatılan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat 2024 tarihinde Gömeç ilçesinde icra edilen operasyonda, tefecilik ve tehdit suçlarından, haklarında adli işlem başlatılan 7 şüpheliden; Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ardından mahkemeye çıkan S.B., R.S., A.Ş.D. ve Ç.Ç tutuklama kararı çıktı. A.D., S.T. ve H.M. ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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