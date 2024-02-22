Balıkesir\'de tefecilik yapan suç örgütü çökertildi

Balıkesir tefecilik yapan suç örgütü çökertildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tefecilik yapan suç örgütü, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu ile çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesapları üzerinden yapılan operasyonu sabah saatlerinde duyurdu.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda; Gömeç ilçe merkezinde ikamet eden S.B isimli şahsın tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılırken, 15 Kasım 2023 tarihinde Takipli KOM faaliyeti başlatıldı. Faaliyet dahilinde uygulanan iletişimin tespiti ve kayda alınması tedbiri, yapılan fiziki takipler, MASAK'dan alınan verilerin incelenmesi sonucu, tefecilik suçunun örgütlü olarak işlendiği, bu maksatla şüpheli S.B. liderliğinde hareket eden 6 şüphelinin içerisinde bulunduğu yapılanma tarafından, maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları, mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını, düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıkları tespit edildi.
Örgüt tarafından, Çanakkale ve Balıkesir illerinde ikamet eden yaklaşık 37 kişinin mağdur edilerek 45 Milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması ve suça ilişkin delillerin toplanması amacıyla Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde 5 şüpheliye ait 7 adreste icra edilen operasyonda; 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 213 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 10 adet açık senet, 14 adet açık çek, 6 adet cep telefonu, 1 adet ev satış sözleşmesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, R.S., A.Ş.D., S.T. H.M. ve A.D yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri S.B. ve örgüt elemanı Ç.Ç., takip faaliyeti esnasında başka suçlardan tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.
Jandarma ekiplerinin halen, MASAK verilerinin incelenmesine ve soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya operayon ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya açıklamasında "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, pperasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ile MASAK'ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum."dedi.
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