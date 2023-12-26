 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de telefon dolandırıcılığına tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığına tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki yaşlı vatandaşı telefon ile arayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, kendisini Jandarma ekibi olarak tanıtarak vatandaşları kandırıp toplamda 1 Milyon 300 bin Türk Lirası değerinde dolandırıcılık gerçekleştirmişti.

Balıkesir\'de telefon dolandırıcılığına tutuklama
26.12.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:10
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçesinde iki yaşlı vatandaşı telefon ile arayarak, telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ve Karesi ilçesinde iki yaşlı vatandaşı telefon ile arayarak, kendisini Jandarma ekibi olarak tanıtıp "cinayet ve hırsızlık olaylarına isimlerinin karıştığını, cinayet mahallindeki altınların ve paraların kendileri tarafından çalındığını, ikametlerinde bulunan altınlarda ve nakit paralarda parmak izi araştırması yapmak amacıyla adreslerine gönderecekleri görevlilere para ve altınları teslim etmelerini" söyleyerek kandırmak suretiyle iki ayrı olayda toplam 1 Milyon 300 bin Türk Lirası değerinde dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; dolandırıcılık olaylarının şüphelisi F.G., icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde yakalanarak gözaltına alındı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de telefon dolandırıcılığına tutuklama - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 15:52:35. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de telefon dolandırıcılığına tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement