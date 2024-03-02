Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunda 2 tırın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan koyunlardan 20 civarı ise telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, İzmir-İstanbul otobanının Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkiinde bugün saat 13.30 sularında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine ilerleyen T.D. (38) idaresindeki 10 ET 454 plakalı tır ile önünde seyreden E.E. (35) yönetimindeki 41 AKA 289 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden E.E bariyerlere çarparak yoldan çıktı. 10 ET 454 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan tır ise devrildi.
Olay yerine gelen, emniyet güçleri tarafından otobanda yol güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri araç sürücüleri T.D., E.E. ile eşi Serap Er'i tırdan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Serap Er, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan araç sürücülerinin ise tedavisi devam ediyor.
İtfaiye ekipleri tarafından tırın metal dorsesi kesilerek açıldı. Dorse içinde bulunan 100 küçükbaş hayvanın, 20'sinin telef olduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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