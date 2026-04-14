Balıkesir\'de Tır Yangını

Balıkesir'de seyir halindeki tır ve çekicisi yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Balıkesir-İzmir kara yolu Ayvacık mevkiinde seyreden M.N.Ö. kontrolündeki 47 AN 616 çekici, 47 AN 617 dorse plakalı tır bir anda alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
