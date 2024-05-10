Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücüleri Bilinçlendiriyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücüleri Bilinçlendiriyor

Balıkesir\'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücüleri Bilinçlendiriyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla sürücüleri videolu ve fotoğraflı bilgilendirme çalışmalarıyla bilinçlendiriyor. Balıkesir - Bursa yolu üzerinde yapılan çalışmalarda 234 sürücü ve 457 yolcuya emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma konularında eğitim videoları izletilip kamu spotları aktarıldı.

10.05.2024 16:04
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Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek adına sürücüleri hem videolu hem fotoğraf ile bilinçlendirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sürücü ve yolcularda trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırarak trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz 5 günde Balıkesir - Bursa yolu üzerinde bulunan Susurluk İstasyon Amirliği önündeki yaşam tünelinde sürücüleri bilinçlendirdi. Yapılan bilinçlendirme çalışmasında; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma konularında 234 sürücü ve 457 yolcuya eğitim videoları izletilip ve kamu spotları aktırılırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücüleri Bilinçlendiriyor - Son Dakika

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