Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında park halindeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşçeşme Mahallesi Tren İstasyonu arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOB 893 plakalı otomobil, park halindeki 10 BT 668 plakalı belediye denetimli otobüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR