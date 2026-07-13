Balıkesir'de Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir\'de Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Yaralandı
13.07.2026 09:36
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Dursunbey'de otomobil, traktöre arkadan çarptı; traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'ine Dursunbey İlçesinde meydana gelen çift taralı trafik kazasında otomobil ile traktöre arkadan çarptı. Traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay Dursunbey -Kütahya yolu 6.kilometresinde meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde

10 D 7846 plakalı Opel Astra marka aracın 10 VD 099 plakalı Başak 17 marka traktöre arkadan çarpması ile traktör sürücüsü A.K. traktörün yanında yaralı şekilde yattığı görüldü. Kaza mahallinde gerekli önlemler alındıktan sora yaralı A.K. 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dursunbey, Balıkesir, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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