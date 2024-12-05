Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda; 52 gram metamfetamin, suç geliri bin 500 Amerikan Dolar ve 400 Türk Lirası ele geçirdi. Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR