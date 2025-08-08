Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kilo 180 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 16 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin ikametinde arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı detaylı aramalarda, kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 180 gram esrar maddesi ile 16 kök ekili kenevir bitkisi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR