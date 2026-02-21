Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
21.02.2026 15:53
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 75 resmi ve sivil tim, 7 özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpeği ile 4 jandarma komando timinin katılımıyla toplam 255 personel görev aldı. Ekiplerce 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip kapsamında düzenlenen operasyonun ilk ayağında icra edilen operasyonlarda da 83 bin 625 sentetik uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - BALIKESİR

Kaynak: İHA

