Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de narkotik ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsı uyuşturucu ticaretinden gözaltına aldı. Operasyonda 561 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

16.08.2024 18:55
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Balıkesir'de narkotik ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsı uyuşturucu ticaretinden gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 561 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 561 adet sentetik ecza hap, 48 gram metamfetamin maddesi, 1,45 gram esrar, 2 adet madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, H.K.(23), E.I.(25) ve Ö.G. (48) isimli 3 şahıs gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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