Balıkesir'de uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmada 41 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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