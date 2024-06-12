Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Operasyonda 219 gram metamfetamin, 4.62 gram tütünle karıştırılmış esrar, 12 sentetik ecza hap, bir hassas terazi ve bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.

12.06.2024 18:10
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Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 4 kişi uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramalarda; 219 gram metamfetamin, 4.62 gram tütünle karıştırılmış esrar, 12 sentetik ecza hap, bir hassas terazi, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Operasyonda Y.B. (54), Ş.E. (36), A.K. (53) Y.Y. (41) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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