Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 4 kişi uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramalarda; 219 gram metamfetamin, 4.62 gram tütünle karıştırılmış esrar, 12 sentetik ecza hap, bir hassas terazi, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Operasyonda Y.B. (54), Ş.E. (36), A.K. (53) Y.Y. (41) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. - BALIKESİR