Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.
Bandırma ve Edremit ilçelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Yürütülen 2 ayrı ayrı çalışmada; 2 parça halinde 40.58 gram metamfetamin maddesi, 166 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen M.A. (22), K.E. (22), C.C.E (23) ve A.B. (26) tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR
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