Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

20.08.2025 09:58
İzmir-İstanbul otoyolunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunun Ortaca mevkiinde meydana gelen otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile otoyola sıçramadan söndürüldü.

Olay İzmir İstanbul otoyolu İstanbul istikameti Ortaca mevkiinde meydana geldi. Otoyol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda nedeni bilenemeyen bir nedenle otluk ve ağaçlık alanda meydana gelen yangına İtfaiyenin Altıeylül Grup Amirliği, Karesi Grup Amirliği Şamlı istasyonu ve Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
