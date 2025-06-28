Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Havran ilçesi Halılar Mahallesi'nde arazide başlayan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. - BALIKESİR