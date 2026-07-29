Balıkesir'de Yangın Korkutuyor
Gömeç'te devam eden yangında alevler Tıfıllar mahallesine sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde devam eden yangın Tıfıllar kırsal mahallesini etkilerken, alevleri söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Gömeç'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Tıfıllar köyüne yayıldı. Evlerin yanma anı İHA muhabir tarafından kaydedilirken, yangını söndürme çalışmaları son hızla devam ediyor.
Kaynak: İHA
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