Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimi Sonucunda 7 Araç Trafikten Men Edildi

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 7 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de Trafik Jandarma ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerin algılanan yakalanma riski duygularının artırılması, dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına uymalarının sağlanması ve yük taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla geçtiğimiz gün denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 794 araç kontrol edildi ve 12 araç hakkında işlem yapıldı. 7 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR