Balıkesir\'de Yaralı 1 Puhu ve 3 Şahin Tedavi Altına Alındı

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Baıkesir'in farklı ilçelerinde vatandaşlar tarafından çeşitli sebepler ile yaralı halde bulunan nesli tehlike altında 1 Puhu ve 3 Şahin; tedavileri yapılmak üzere Balıkesir DKMP Kazdağlari Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Tedavi Merkezinde yapılan tetkikler sonucunda film çekilip bedenlerinde çeşitli kırıklar tespit edilen yaban hayvanlarının gerekli tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından tekrar Doğa ile buluşturulacağı bildirildi. - BALIKESİR