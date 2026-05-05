Balıkesir\'de Yüksek Kar Vaatine Dolandırıcılık Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, sosyal medya üzerinden "yüksek kar vaat eden yatırım" tuzağıyla milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, müşteki şahıs sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte borsa yatırım reklamları üzerinden iletişime geçtiği sözde yatırım uzmanları tarafından dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde mağdurun toplam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR