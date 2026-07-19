Balıkesir'de Zeytin Ağacına Çarpan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zeytin Ağacına Çarpan Araçta İki Yaralı

19.07.2026 19:48
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Havran'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zeytin ağacına çarptı, iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamambaşı Mahallesi İnönü yolu Hançerli mevkiinde seyreden 10 YF 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe girdi. Zeytin ağacına çarparak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan R.K. ve F.G. adlı yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Zeytin Ağacına Çarpan Araçta İki Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Zeytin Ağacına Çarpan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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