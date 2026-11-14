Balıkesir Edremit'te hırsızlıktan 19 yıl 5 ay 15 gün ceza alan firari yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te hırsızlıktan 19 yıl 5 ay 15 gün ceza alan firari yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin saha ve istihbarat çalışmasıyla, hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ve adli işlemlerinin ardından hükümlü, Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, "hırsızlık" suçundan hakkında toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin yeri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ve adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü, Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
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