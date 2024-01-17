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Balıkesir Gönen'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında Mehmet Sertkaya (52) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir Gönen\'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:20
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gönen'in kırsal Bostancı Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya (52) hayatını kaybetti. İhbarı alan Gönen itfaiye ekipleri 2 araç ile kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Mehmet Sertkaya'nın cansız bedeni yanan evden çıkarılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Gönen'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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