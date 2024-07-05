Balıkesir Gönen\'de Geniş Çaplı Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde asayiş ve trafik yönünden geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Gönen'de önceden belirlenen bazı bölgelerde 17 ekip, 1 tim çevik kuvvet, 78 polis memuru ve 39 bekçi olmak üzere toplam 125 personel ile trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında 631 şahıs sorgulandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı. İlçe genelinde 27 adet umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda toplam 123 Araca, 75.044 Türk Lirası ceza uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 4 kök Hint keneviri, 1 tüfek, 1 tabanca, 50 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. - BALIKESİR