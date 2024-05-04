Balıkesir Gönen\'de Huzur Uygulaması: 40 Araça 85 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde milli güvenlik, genel sağlık, asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve kabahatin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak huzur uygulaması yapıldı.

Gönen'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve çevre illerden gelen ekip takviyeleriyle geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, meydan ve umuma açık yerler ile trafikte uygulama ve denetimler yapılırken yaklaşık 850 şahıs ve 200 araç sorgulandı.

Uygulama ve aramalar neticesinde 40 araca toplam 85 bin lira para cezası uygulandı. Sun unsuru olan 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - BALIKESİR