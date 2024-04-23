Balıkesir Gönen'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Balıkesir Gönen\'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir motosikleti çalan şüpheliler, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüphelilerin olay yerine yaya olarak gelerek motosikleti çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler, itiraf ettikleri motosiklet hırsızlığıyla ilgili adli işlemlere başlandı.

23.04.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Gönen ilçesi, Kalfaköy Mahallesinde ikamet eden N.Ş. (54) isimli şahıs park halindeki 10 ABA 142 plakalı motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay ile ilgili Gönen Jasat Timi tarafından başlatılan araştırma ile birlikte olay yeri ve çevresindeki kamere kayıtları incelenirken PTS ve görgü tanıklarından alınan bilgiler neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edildi. Ö.A. (23) ve M.K. (19) isimli şüphelilerin olay yerine yaya olarak gelerek motosikleti çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler, kısa süre sonra Erdek ilçe merkezinde yakalanarak Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüpheli şahıslar kendileri ile yapılan sorguda motosikleti çaldıklarını itiraf etti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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