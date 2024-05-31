Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Büyük Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Büyük Maddi Hasara Yol Açtı

Balıkesir Gönen\'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Büyük Maddi Hasara Yol Açtı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde bulunan H.S'ye ait müstakil evde çıkan yangın, evin çatısı ve içinde büyük maddi hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 1 milyon 750 bin lira maddi zarar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

31.05.2024 14:35
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Gönen'e bağlı Kumköy Mahallesi, Kumköy Sokak'ta bulunan H.S'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Evin sundurma bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Çıkan yangın üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ancak evde büyük maddi hasar oluştu. Evin çatısı ve içi yangın sonucu zarar görürken bir motosiklette kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu meydana gelen maddi zararın 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmezken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Büyük Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika

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