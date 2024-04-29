Balıkesir Gönen\'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gönen ilçesi, Muratlar Kırsal Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Kalorifer kazanının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bütün evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ancak kullanılamaz hale gelen evde büyük maddi hasar oluştu. Olayın ardından, evde tahmini 2 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR