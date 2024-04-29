Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar

Balıkesir Gönen\'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Muratlar Kırsal Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, kalorifer kazanının bacasından çıktığı tahmin edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, evde tahmini 2 milyon liralık maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 11:15
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gönen ilçesi, Muratlar Kırsal Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Kalorifer kazanının bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bütün evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ancak kullanılamaz hale gelen evde büyük maddi hasar oluştu. Olayın ardından, evde tahmini 2 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar - Son Dakika

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