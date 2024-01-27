 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazaya, hatalı solama sonucu Tofaş otomobil ile kamyonun çarpışması neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri kurtarılırken, diğer sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Gönen\'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
27.01.2024 - 17:23,
Abone Ol

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi, Sarıköy mevkiinde, 10 AKL 380 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyir halinde olan O.T. (28) yaptığı hatalı solama sonucu, Sarıköy istikametinden gelen S.K. (59) hakimiyetindeki 17 CCN 778 plakalı kamyon ile çarpışarak kazaya yol açtı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle, B.Ş. (53) hakimiyetindeki 10 KK 755 plakalı kamyonette kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden O.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kamyonet sürücüsü B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

Son Dakika
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:51 Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement