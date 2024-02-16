Balıkesir Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Gönen\'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 39 adet extacy hap, 10 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

16.02.2024 18:23
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Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen'de operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 39 adet extacy hap, 10 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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