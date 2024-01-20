Balıkesir Gönen\'de Yağış Nedeniyle Tır Devrildi, Şoför Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır devrildi. Kazada, tır şoförü yaralandı.

Gönen-Bandırma Karayolu üzerinde, Taştepe kırsal mahallesi civarında seyir halinde olan, Mustafa Akçeri (44) hakimiyetindeki 51 LB 247 plakalı tır kayganlaşan yolda devrilerek ters istikamete döndü. Tır şoförü Mustafa Akçeri'nin yaralandığı kaza sonrası, yol da bir süre trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR