Balıkesir Havran'da Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

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Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın Eğmir Mahallesi'nde saat 14.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 14.52'de yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter, 2 uçak; karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personel ile etkin bir şekilde devam ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BALIKESİR