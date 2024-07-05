Balıkesir\'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Çamköy mevkinde öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bigadiç'e bağlı Çamköy mevkinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangında 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 50 civarında personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri görev aldı. Yapılan söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. - BALIKESİR