Balıkesir İtfaiyesi\'ne AFAD\'dan Orta Seviye Akreditasyon

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFAD tarafından yürütülen Orta Seviye Akreditasyon Sertifika Programını başarıyla tamamladı. Düzenlenen basın toplantısında süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, geniş bir coğrafyada büyük bir mücadele verdiklerini, yangından kazalara kadar her alanda tam kadro sahada olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 6-7 ay süren hazırlık, eğitim ve değerlendirme sürecinin ardından AFAD tarafından yürütülen Orta Seviye Akreditasyon Sertifika Programını başarıyla tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de bu belgeyi almaya hak kazanan 5'inci itfaiye teşkilatı oldu. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ve İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Balıkesir'in geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve 14 milyon metrekarelik bir alanda 788 personelle büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Ergelen, itfaiye teşkilatının çalışmalarından da detaylı olarak bahsetti.

Türkiye'de bu başarıya ulaşan 5'inci itfaiye

Balıkesir İtfaiyesi'nin başarılı çalışmalarıyla kenti gururlandırdığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu tamamlandı. Ardından başlayan orta seviye hazırlıkları boyunca personel, aylar süren teorik eğitimler, uygulamalı tatbikatlar ve operasyonel hazırlık çalışmalarına katıldı. Final değerlendirme sürecinde ekiplerimiz; kamp düzeninin kurulması, olay yönetimi, haberleşme, lojistik organizasyonu, güvenlik, arama-kurtarma operasyonları ve farklı afet senaryolarında uygulamalı sınavlardan başarıyla geçti. Personel yeterliliği, ekipman kapasitesi ve operasyonel kabiliyet gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda Balıkesir İtfaiyesi, Orta Seviye Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı. Balıkesir İtfaiyemiz; İstanbul, Kocaeli, Konya ve Manisa itfaiyelerinin ardından AFAD Orta Seviye Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan Türkiye'nin 5'inci itfaiye teşkilatı oldu. Bu bizim için gurur kaynağı" diyerek uluslararası afet ve arama kurtarma operasyonlarında da görev alabilecek seviyeye gelindiğini belirtti.

"İlimize bu başarıyı kazandırmaktan dolayı mutluyuz"

Üç gün süren kapsamlı bir final değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıklarını belirten Nazım Ergelen, "Ulusal akreditasyon programı bütün illerde farklı STK'lar veya resmi kurumlar tarafından yapılmakta.Akreditasyon programında özellikle evraksal yetkinlik, ekipsel donanım alanında bir yetkinlik daha sonra da pratik eğitimler vardı. Örneğin biz bu işe başladığımızda dökümantasyon safhasını geçtikten sonra 10 farklı konuda teorik eğitime tabii tutulduk. 6-7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen final değerlendirme sürecinde ekipler; kamp düzeninin kurulması, olay yönetimi, haberleşme, lojistik organizasyonu, güvenlik, arama-kurtarma operasyonları ve farklı afet senaryolarında uygulamalı sınavlardan başarıyla geçti. Personel yeterliliği, ekipman kapasitesi ve operasyonel kabiliyet gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda Orta Seviye Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandık. İlimizdeki hafif seviyedeki bütün STK'lar da bundan sonra Allah göstermesin bir felaket durumuyla karşılaşırsak her türlü göreve bizim koordinasyonumuzda çıkacaklar. Biz ilimize bunu kazandırmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

"Zorda kalan herkesin imdadına yetişiyoruz"

Bu sene yasa ve mevzuatlar çerçevesinde otel denetlemelerinin detaylı olarak gerçekleştirildiğini dile getiren Ergelen, "İtfaiye Teşkilatları çoklu görev tanımına göre çalışmaktadır. Her türlü yangınlara müdahale etmek, kaza kurtarma olayları, sel ve su baskınları, depremde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, iç ve dış sularda arama, kurtarma çalışmaları, yangını önleme ve denetim hizmetleri, teorik olarak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerimiz var. Bu sene 1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar 37 bin 417 eğitim verdik. Biz il genelinde 24/48 esaslı çalışıyoruz. 24 saat aralıksız çalışan bir arkadaşımız 48 saat dinleniyor. 365 gün boyunca bu şekilde çalışıyoruz. Bir günde Balıkesir'de 241 personelle en uç noktamız Marmara Adası'ndan Ayvalık'ın Altınova ilçesine kadar uzanan bir alanı tutmaya çalışıyoruz. Bundan kastımız sadece yangın değil her türlü arama, kurtarma, trafik kazası. Yani zorda kalan herkesin imdadına yetişiyoruz. Tam kadro canhıraş bir mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Yangınla topyekün mücadele etmek zorundayız"

Kırsal alanda gerçekleştirilen yangınla mücadele çalışmalarına değinen Ergelen, "Şu anda 1002 adet kırsal mahallemizde yangın römorkumuz mevcut. Bunların eğitimini vererek, ulaşamadığımız alanlardaki alan daraltmayı yapmaya çalışıyoruz. Bunların yüzde 98'e yakını Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla sağlandı. Bunların faal durması için de biz her türlü bakımı sağlıyoruz. İlimizde kentsel alan, kırsal alan, tarım alanı ve orman iç içe geçmiş vaziyette. Bunun kesin bir sınırı yok. Bu nedenle de topyekün mücadele etmek zorundayız. Ben mücadeleye katkıda bulunan Orman Bölge Müdürlüğümüze, ilgili belediye başkanlıklarına, diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Çünkü yangın hiç bir şeye benzemez. Topyekün mücadele edilmesi gereken bir konudur. Kırsal mahallelerde su temini inanın zor, bunun için yakın zamanda ikmal tırları aldık. Birçok ilde yok" şeklinde konuştu.

"7 gün 24 saat 365 gün hizmet veriyoruz"

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı'nın 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak 365 gün hizmet verdiğini vurgulayan Ergelen, "Farklı görev çeşitliliğimiz olmasına rağmen her bir arkadaşımız yangına da gidiyor arama kurtarma çalışmalarında da görev alıyor. Arazözü alıp orman yangına müdahale eden arkadaşımız 112 çağrıları sonucu hasta taşınmasına da gidiyor. 241 personelimize rağmen bunlar gerçekten takdire şayan" dedi. Ergelen, itfaiyenin afetlere hazırlık kapasitesini, kurumsal altyapısını ve müdahale gücünü ulusal ve uluslararası görev standartlarına uygun şekilde geliştirdiğini dile getirdi. - BALIKESİR