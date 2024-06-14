Balıkesir İvrindi'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Kınık mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kınık kırsal mahallesi mevkisinde başlayan orman yangınına hızlı müdahale edildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir İtfaiyesi ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri ile uçaklar kısa sürede yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
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