Balıkesir Kepsut'ta kaybolan 82 yaşındaki adam 17 saat sonra ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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Balıkesir Kepsut'ta kaybolan 82 yaşındaki adam 17 saat sonra ormanda sağ bulundu

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 15.00 civarı evinden ayrılan 82 yaşındaki adamdan haber alınamadı. Ekiplerin 55 personel, 6 araç ve 4 dronla yürüttüğü 17 saatlik aramada adam bugün ormanlık alanda sağ salim bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 15.00 civarı evinden ayrılan 82 yaşındaki adamdan haber alınamaması üzerine kurtarma ekipleri, 17 saat süren arama sonrası yaşlı adamı ormanlık alanda sağ salim buldu.

Kepsut ilçesine bağlı Alagüney Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki İ.K. saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Jandarma (Komando ve Asayiş), AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerinden oluşan toplam 55 personel, 6 araç ve 4 dron ile yürütülen arama faaliyetleri neticesinde kayıp İ.K., bugün saat 10.30 itibarıyla tespit edilerek sağ salim ormanlık alanda bulundu.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Kepsut'ta kaybolan 82 yaşındaki adam 17 saat sonra ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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