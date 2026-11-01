Balıkesir Kepsut'ta kaybolan 82 yaşındaki adam 17 saat sonra ormanda sağ bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün saat 15.00 civarı evinden ayrılan 82 yaşındaki adamdan haber alınamaması üzerine kurtarma ekipleri, 17 saat süren arama sonrası yaşlı adamı ormanlık alanda sağ salim buldu.

Kepsut ilçesine bağlı Alagüney Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki İ.K. saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Jandarma (Komando ve Asayiş), AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerinden oluşan toplam 55 personel, 6 araç ve 4 dron ile yürütülen arama faaliyetleri neticesinde kayıp İ.K., bugün saat 10.30 itibarıyla tespit edilerek sağ salim ormanlık alanda bulundu.