Balıkesir Sındırgı\'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Küçükbükü kırsal mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

Sındırgı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Küçükbükü kırsal mahallesinde İsmail Dinç'e ait evde öğlen saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Mahalle sakinleri yangına ön müdahalede bulundu. Rüzgara rağmen hızlı müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yakında ev bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu. Damda bulunan hayvanlara zarar gelmezken, saman balyaları alev aldı. Sındırgı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken, Başkan Yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu. - BALIKESİR