Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Balıkesir Susurluk\'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Susurluk'ta Balıkesir-Bursa kara yolunda bariyerlere çarpan otomobil refüje girdi; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. Aracın içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. O.E. idaresindeki 10 LT 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.E. ile yolcu Z.E. araçtan çıkarılırken, otomobil içerisinde sıkışan İ.E. adlı yolcu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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