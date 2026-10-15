Balıkesir Susurluk'ta Çaylak Köprüsü aşırı yağışlarla çöktü, ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta Çaylak Köprüsü aşırı yağışlarla çöktü, ulaşıma kapatıldı

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Balıkesir Susurluk\'ta Çaylak Köprüsü aşırı yağışlarla çöktü, ulaşıma kapatıldı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Hasar gören köprü araç ve yaya ulaşımına kapatılırken, bölgedeki trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Hasar gören köprü ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde etkisini gösteren aşırı yağışlar ilçedeki altyapıya zarar verdi. Yağış sularının yol açtığı tahribat sonucu, ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nün üzerinde çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek ve güvenlik amacıyla çöken köprüyü araç ile yaya ulaşımına tamamen kapattı. Köprünün kullanıma kapatılmasının ardından bölgedeki ulaşım, diğer alternatif yollardan kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgede hasar tespit ve onarım çalışması başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Doğal AfetBalıkesir3. SayfaSusurlukTrafikUlaşımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta Çaylak Köprüsü aşırı yağışlarla çöktü, ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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